ليبيا.. لجنة أزمة الوقود تناقش تفعيل لجان التفتيش على المحطات

عقدت لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز في ليبيا، اجتماعات لمناقشة تفعيل دور لجان التفتيش على المحطات.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، مع منسق اللجنة، العميد ميلود عطية، ومستشار الوكيل، صالح الخراز، ومدير عام العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، المهندس خالد أوهيبة.

وقالت اللجنة في بيان، نشرته صفحة وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية، إن الاجتماع ناقش وضع بنود عملية قابلة للتنفيذ تتعلق بمحطات الوقود، وكميات الوقود الموزعة عليها، وتقييم أدائها.

وفي حين تحاول اللجنة فرض إجراءات تحول دون تهريب الوقود، ووصوله للمواطنين بالسعر الرسمي، فإن التقارير تحذر بشكل دوري من استمرار عمليات تهريب الوقود الليبي إلى الخارج.