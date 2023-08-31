البيوضي : لم يدرك الدبيبة بعد أن كل الغابرين والعابرين كتبوا نهاياتهم بذات الطريقة

الوطن|رصد

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي أن قمع المتظاهرين وخطف النشطاء هذا هو ديدن حكومة الدبيبة، ورغم ذلك تتجدد دعوات كبرىللاحتجاج ضدها يوم الجمعة عند الخامسة عصرا في كل الميادين والساحات الليبية في رد مباشر وعاجل ما يعني خطورة اتساع رقعةالأزمة وربما زيادة محاصرته في نطاق نفوذ سلطة حكومته، مضيفاً أنه في ظل التخبط والفشل اختار الدبيبة الإنتصار على شباب عزلويشفي غليله ككل مهووس مقامر، فهو لم يدرك بعد أن كل الغابرين والعابرين كتبوا نهاياتهم بذات الطريقة.

وعبر على صفحته الخاصة على فيسبوك قد راكم الدبيبة في رصيده الشعبي كل مسوغات الفشل ولذا دخل حالة الانهيار المفاجئ والمتتابع،وهو يدرك جيدا الآن أن حجم التجاذبات والإصطفافات هذه المرة أكبر بكثير من قدرته على احتوائه ، وباتت الكتلة الشعبية الرافضة له فيتزايد مستمر، اليوم مناطق الساحل الغربي باتت في انقسام حاد والدبيبة خسر نفوذها فيها ولن يستعيده إلا بحرب بين أبنائها وقبائلهاوفعليا لم يبق له أي حليف سياسي أو اجتماعي ذو شأن بها، أما مصراتة التي رفضت تلبية دعوته لمأدبة الغذاء في مناسبة عامة فقد أرسلترسالة تحذير صادمة، ومنذ الأمس وهو يحاول إنقاذ الموقف ويبحث عن طوق نجاة لمأزقه يقول من خلاله أن المدينة لا زالت تعترف به، وربمافي ذلك تفسير للفيديوهات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وفيها كثير من الإستهانة والإهانة لليبيين.