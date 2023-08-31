أعلان هـام من جامعة طرابلس بشأن موعد استلام ملفات التسجيل للطلاب

أعلن المرحلة التمهيدية للعلوم الطبية والتطبيقية بجامعة طرابلس عن البدء في استلام ملفات التسجيل للطلاب المسجلين عن طريق المنظومة الإلكترونية للفصل الدراسي “الخريف 2023 م”، وذلك حسب المواعيد التالية:

العلوم التطبيقية، من يوم السبت الموافق 02 سبتمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 05 سبتمبر – 2023 م.

العلوم الطبية، من يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر حتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر – 2023 م.

الجدير بالذكر، أن مكان تسليم الملفات بمدرجات كلية الهندسة (3,2,1)، وسيتم نشر وإعلان كشوفات بأسماء الطلاب مفصلة كلاً حسب المواعيد المخصصة بالاستلام في