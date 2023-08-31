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أعلان هـام من جامعة طرابلس بشأن موعد استلام ملفات التسجيل للطلاب

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن المرحلة التمهيدية للعلوم الطبية والتطبيقية بجامعة طرابلس عن البدء في استلام ملفات التسجيل للطلاب المسجلين عن طريق المنظومة الإلكترونية للفصل الدراسي “الخريف 2023 م”، وذلك حسب المواعيد التالية:

  • العلوم التطبيقية، من يوم السبت الموافق 02 سبتمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 05 سبتمبر – 2023 م.
  • العلوم الطبية، من يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر حتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر – 2023 م.

الجدير بالذكر، أن مكان تسليم الملفات بمدرجات كلية الهندسة (3,2,1)، وسيتم نشر وإعلان كشوفات بأسماء الطلاب مفصلة كلاً حسب المواعيد المخصصة بالاستلام في

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