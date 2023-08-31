رئيس لجنة الإفراجات المالية يدلي بتصريحات جديدة

كشف رئيس لجنة الإفراجات المالية المهندس إبراهيم مسعود أبو المغاير مستجدات الافراجات المالية عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان.

وقال أبو المغاير أن المستهدفين بالإفراج من موظفي المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان لم يتم إحالتهم إلى وزارة المالية لوجود قيد على الإفراج من ديوان المحاسبة .

وأشار رئيس لجنة الإفراجات المالية أن عدد170 من المستهدفين بالإفراج تم نزول رواتبهم في جهات أخرى وتم شطبهم من قوائم من منظومة الإفراجات المالية مشيرًا الى وجود عدد180 حالة ازدواجية من المستهدفين كما تقلص عدد المستهدفين إلى 600 موظف.

ولفت أبو المغاير الى أن المكلف بتسيير المهام لديه رؤية تنظيمة منضبطة ومتناغمة مع عمل اللجنة مؤكدًا العزم على حلحلة ملف موظفي المجلس .

وأوضح أبو المغاير أن التعليمات الواردة من معالي وزير الخدمة المدنية، التعاون المطلق مع المكلف بتسيير المهام لسرعة إنجاز الإفراج بحق موظفي المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان..

وقال رئيس لجنة الإفراجات المالية :”عقدنا اتفاق مع المكلف بتسيير مهام المجلس بشأن تشكيل اللجنة العليا للإفراج بين المجلس ووزارة الخدمة المدنية لفحص المؤهلات العلمية”.