مصرف ليبي يعلن مستجدات السيولة النقدية وسقف السحب في الفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الخميس بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
السيولة متوفرة اليوم الخميس الموافق 31 اغسطس 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
الفرع الرئيسي طرابلس .
فرع تاجوراء.
فرع سوق الجمعة .
فرع حي الأندلس .
فرع جنزور .
فرع أبو سليم .
وكالة سيدي السائح .
وكالة وادي الربيع . .
وكالة سوق الخميس امسيحل .
وكالة معيتيقة .
وكالة اسبيعة .
فرع صرمان .
فرع صبراتة.
فرع قصر الأخيار .
وكالة رقدالين .
فرع وادي الشاطئ.
فرع سرت .
فرع تاورغاء .
وكالة بني وليد .
مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :
فتح حسابات.
قديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.
ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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