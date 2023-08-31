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مصرف ليبي يعلن مستجدات السيولة النقدية وسقف السحب في الفروع

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الخميس بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

السيولة متوفرة اليوم الخميس الموافق 31 اغسطس 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

الفرع الرئيسي طرابلس .
فرع تاجوراء.
فرع سوق الجمعة .
فرع حي الأندلس .
فرع جنزور .
فرع أبو سليم .
وكالة سيدي السائح .
وكالة وادي الربيع . .
وكالة سوق الخميس امسيحل .
وكالة معيتيقة .
وكالة اسبيعة .
فرع صرمان .
فرع صبراتة.
فرع قصر الأخيار .
وكالة رقدالين .
فرع وادي الشاطئ.
فرع سرت .
فرع تاورغاء .
وكالة بني وليد .
مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :
فتح حسابات.
قديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.
ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.
‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.
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