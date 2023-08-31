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مصرف ليبي يعلن عن توفر ويسترن يونيون بتخفيض على عمولات التحويل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مصرف شمال أفريقيا، اليوم الخميس عن توفر خدمة ويسترن يونيون “الحوالات السريعة عبر العالم ” في عدد من فروع المصرف بتخفيض 30‎%‎ على العمولات.

وأشار مصرف شمال أفريقيا، الى توفر الخدمة في الفروع التالية (الرئيسي طرابلس – صرمان – حي الأندلس – وادي الربيع – وكالة سيدي السائح – صبراتة – شحات – فرع جادو – وكالة العوينات – وكالة اسبيعة ).

وتُمكنك الخدمة من تحويل أموالك بسرعة وأمان من ليبيا إلى جميع أنحــــاء العالم .

وللاستفادة من الخدمة قم بزيارة الفرع مع تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

خطوات الإرسال كالتالي:-

  • بعد تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
  • تتم عملية الدفع للقيمة المراد تحويلها.
  • استلام إيصال التحويل.

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