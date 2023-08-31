مصرف ليبي يعلن عن توفر ويسترن يونيون بتخفيض على عمولات التحويل

أعلن مصرف شمال أفريقيا، اليوم الخميس عن توفر خدمة ويسترن يونيون “الحوالات السريعة عبر العالم ” في عدد من فروع المصرف بتخفيض 30% على العمولات.
وأشار مصرف شمال أفريقيا، الى توفر الخدمة في الفروع التالية (الرئيسي طرابلس – صرمان – حي الأندلس – وادي الربيع – وكالة سيدي السائح – صبراتة – شحات – فرع جادو – وكالة العوينات – وكالة اسبيعة ).
وتُمكنك الخدمة من تحويل أموالك بسرعة وأمان من ليبيا إلى جميع أنحــــاء العالم .
وللاستفادة من الخدمة قم بزيارة الفرع مع تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.
خطوات الإرسال كالتالي:-
- بعد تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
- تتم عملية الدفع للقيمة المراد تحويلها.
- استلام إيصال التحويل.
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