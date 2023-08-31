رئيس البعثة الأوروبية: إمكانات الليبيين كفيلة بخلق حياة أفضل لو اتفقوا

اختتم ساباديل جوزيه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا مهمته اليوم، وقال في تدوينة على حسابه بموقع إكس “بعد ثلاث سنوات من العمل كسفير للاتحاد الأوروبي في ليبيا، سأنهي مهمتي اليوم. لقد كان شرفًا لي أن أخدم هنا”.

وأعرب ساباديل عن سعادته، وقال “أنا سعيد بشكل خاص بعودة بعثة الاتحاد الأوربي بشكل كامل إلى طرابلس. نحن نعمل هنا بدوام كامل منذ أكثر من عامين. وقد أتاح ذلك التبادل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الليبية، ودعم العملية السياسية الجارية والمساهمة في تحسين جودة حياة اليبيين”.

وأردف قائلًا “لقد تحسن الكثير منذ وصولي في سبتمبر 2020، لا سيما فيما يتعلق بالأمن. ويبدو أن القطعة المفقودة هي الإجماع السياسي بين القادة الليبيين على مستقبل مشترك لليبيا يخدم مصالح الشعب الليبي”.

ولفت إلى أن ” الإمكانات البشرية والاقتصادية لتوفير حياة أفضل لجميع الليبيين موجودة بالفعل، ومن شأن التوصل إلى اتفاق سياسي أن يجعل ذلك ممكناً. إن الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط أمر أساسي، ولقد عملنا مع الغرب والشرق والجنوب. وباعتبارنا جيرانًا لليبيا، فإننا ندعم بشكل كامل نجاح ليبيا من حيث الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار”.

واختتم رئيس البعثة “لقد حالفني الحظ بالاستمتاع بالمدينة القديمة في طرابلس، وزيارة بنغازي و طبرق و سبها، بالإضافة إلى لبدة الكبرى وشحات وصبراتة… ولا يزال هناك الكثير. أتمنى لو كان بإمكاني السفر أكثر. آمل أن أعود قريبا”.