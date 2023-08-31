باتيلي يؤكد ضرورة الوصول لإتفاق سياسي شامل يمهد للانتخابات

أكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا،عبدالله باتيلي،خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،التزامه مواصلة جهوده للوصول إلى اتفاق سياسي جديد يقود البلاد إلى الانتخابات.

وقال باتيلي،في تغريدة على حسابه بموقع ” إكس”، اليوم الخميس،”استقبلني بالأمس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث ناقشنا التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، وجددنا العزم على مواصلة جهودنا لاستكمال القوانين الانتخابية والعمل على اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق أمام الانتخابات في البلاد”.

وأكد المنفي،خلال اللقاء، حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة 6+6 والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.