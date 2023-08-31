رئيس مجلس النواب يلتقي وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن

القبة / 31 / أغسطس / 2023 م (وال)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” يوم أمس الأربعاء بمكتبه بمدينة القبة وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن بحضور أعضاء مجلس النواب الممثلين عن المدينة.

واستمع الوفد خلال اللقاء لتوضيحات من رئيس مجلس النواب حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا على كافة الأصعدة.

من جهتهم ، عبر وفد أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن خلال اللقاء عن تقديرهم ودعمهم للجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

(وال – بنغازي) ع ط

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