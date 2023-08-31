الطقس في ليبيا.. تراجع في درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم الخميس، تراجعا في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب تصحبها خلايا من السحب الرعدية على مناطق شمال غرب البلاد.

وكشفت النشرة الجوية الصادرة عن المركز عن أن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة على بعض مناطق الدواخل والجبل الغربي، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب اليوم مع سقوط أمطار على بعض المناطق، مع احتمالية أن تكون جيدة إلى غزيرة على بعض مناطق الدواخل والجبل الغربي مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة، وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم السبت.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة وغدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الخليج وسهل بنغازي، وتتراوح بين 30 و32 على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

أما في الجفرة- سبها – غات – غدامس – الحمادة، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة على غات، مع احتمال سقوط رخات من المطر تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.