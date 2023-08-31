“بن مسكين” يتابع جاهزية أقسام الأشعة في عدة مستشفيات

الوطن|متابعات

أجرى رئيس قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية بوزارة الصحة في الحكومة المنتهية عبد السلام بن مسكين، زيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية الواقعة بالمنطقة الغربية، يرافقه فريق من مركز القياسات الإشعاعية والتدريب التابع لمؤسسة الطاقة الذرية، وشملت الزيارة مستشفيات عدة مثل نالوت المركزي، الحرابة، تيجي العام، لتقييم جاهزية أقسام الأشعة حسب المعايير في المستشفيات.

وحرص بن مسكين في زيارته على إجراء مسح إشعاعي للأجهزة الطبية داخل أقسام الأشعة، والتأكد من سلامة بيئة العمل لكل من العاملين والمرضى، وذلك تسهيلاً للوصول إلى الخدمات التشخيصية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها، وفقًا لأفضل الممارسات، والمعايير العالمية المطبَّقة في هذا المجال.