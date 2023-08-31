ديلي نيوز إيجيبت: ليبيا من بين أكثر 25 دولة تعاني من نقص المياه بالعالم

ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية الضوء على أكثر الدول معاناة من الإجهاد المائي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن ليبيا ومصر والأردن وليبيا والإمارات وفلسطين وإسرائيل واليمن والجزائر والمغرب والسعودية وتونس والعراق من بين أكثر 25 دولة تعاني من نقص المياه في العالم.

ونقل التقرير عن فلورنس غوب النائب السابق لمدير معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية قوله:”بالطبع يمثل ارتفاع مستوى سطح البحر مشكلة حقيقية للمدن الواقعة على الساحل مثل طرابلس في ليبيا ويمكن أن يندلع الصراع لأن الدول أو المجتمعات تتقاتل على المياه”.

ترجمة المرصد – خاص