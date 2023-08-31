المبعوث الأممي: بحثت مع المنفي كيفية التوصل لاتفاق سياسي شامل في ليبيا

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، العمل على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة.

وقال باتيلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “X”، أنه والمنفي خلال لقائهما أمس الأربعاء في طرابلس، بحثا التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، وأكدا على تجديدهما العزم على مواصلة الجهود من أجل استكمال القوانين الانتخابية.

من جانبه، أكد المنفي دعمه توسيع المشاركة والحوار في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» بين المؤسسات المعنية والقوى السياسية.

كما أعرب عن حرصه على إنهاء كل المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة (6+6)، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، وتعزيز التوافقات المنجزة، لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.