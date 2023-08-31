المؤسسات الأهلية بالجفرة تنظم وقفة دعم ومساندة للقوات المسلحة بمناطق الجنوب

الجفرة / 31 / أغسطس / 2023 م (وال)

نظمت المؤسسات الأهلية بالجفرة اليوم الخميس وقفة دعم ومساندة للقوات المسلحة التي تقوم هذه الأيام بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ومشرفة لتأمين مناطق الجنوب الليبي وفرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي.

وأشاد المشاركون في الوقفة بجهود القوات المسلحة في تطهير مناطق الجنوب من العصابات الاجرامية التي تمتهن التهريب والخطف والابتزاز والاتجار بالبشر والمخدرات.

وأصدرت المؤسسات الاهلية في ختام وقفتها بياناً لها قالت فيه: ان تحرك القوات المسلحة الليبية في هذا الاتجاه وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه دول الجوار اوضاع امنية استثنائية تداعياتها خطرة على الامن القومي الليبي يمثل واجب وطني مقدس ويجب على كل اللبيين مساندته بكل قوة..

وحيا المشاركون في الوقفة في ختام بيانهم قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة وثمنوا تضحياتهم وشجاعتهم في محاربة أوكار الخارجين عن القانون.

(وال – بنغازي) ع ط

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