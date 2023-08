أمطار وزوابع رعدية على مرتفعات مدن الغرب الليبي وتحذير من ارتفاع منسوب الأمواج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على مناطق الدواخل في الغرب الليبي.

وقال المتحدث باسم المركز “محي الدين رمضان” في تصريح للأحرار أن احتمالية سقوط الأمطار ستكون كبيرة على المرتفعات والمدن الجبلية وستكون خفيفة على المدن الساحلية.

وعن حركة الرياح أضاف رمضان أنها ستزداد شدة، مع دخول سحب رعدية تتسبب في جريان الأودية في مناطق الحمادة وبني وليد وترهونة، نتيجة للأمطار الغزيرة.

وعن المنطقة الجنوبية أكد رمضان أن الأجواء تبقى كما هي بدرجات حرارة مرتفعة إلى جانب اعتدالها على مناطق الشمال الشرقي.

وعن مناطق الساحل توقع رمضان احتمالية سقوط أمطار متفرقة على طرابلس ومدن الساحل الغربي مع رطوبة عالية نسبيا تستمر إلى يوم غد الجمعة.

وحذر رمضان مناطق الساحل الغربي من حركة البحر في الصيد والسباحة باعتباره غير ملائم، وذلك نتيجة لسرعة الرياح والتي ستكون من نشطة إلى قوية وارتفاع منسوب الموج ، داعيا الصيادين والبحارة إلى أخذ الحيطة، بينما يكون البحر خفيف الموج على مناطق الساحل الشرقي.

