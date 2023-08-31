ليبيا.. نقل 5 مصابين باشتباكات طرابلس للعلاج في تونس

قال جهاز الطب العسكري في ليبيا، إنه تم نقل خمسة جرحى إلى تونس لتقلي العلاج، ضمن المصابين في الاشتباكات التي جرت في العاصمة طرابلس.

وأضاف الجهاز، في بيان له، أنه مستمر في تسيير الرحلات لنقل الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج.

وفي 21 أغسطس الجاري، أعلن الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبدالرحمن كبلان شروع الجهاز في تسفير حالات خطيرة من جرحى الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى تونس وتركيا بواقع رحلتين يوميا.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي 14 و15 أغسطس الجاري وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.