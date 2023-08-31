“صوان” يدعو إلى مظاهرة ضد حكومة “الدبيبة” بسبب التطبيع مع إسرائيل 

الوطن| متابعات

دعا القيادي بحراك 17 فبراير في مصراتة، أنور صوان إلى التظاهر غدًا الجمعة، أمام قاعة الشهداء بالمدينة، ضد حكومة الدبيبة، بعد لقاء نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل.

وأضاف صوان في تصريحات صحفية أن الحكومة التي تُطبع مع إسرائيل لا تمثلنا، وموعدنا يوم الجمعة أمام قاعة الشهداء.

وتابع”أي شيخ أو خطيب لا يدعو للتظاهر في الميادين غدًا الجمعة، الصلاة خلفه باطلة ولابد من الخروج في جميع الميادين، وإذا كانت هذه الحكومة تصلح للحكم فلتفتح لنا الطريق للجهاد”.

ونوه أنه لابد من تحشيد الملايين غدًا الجمعة في كافة الميادين، والمظاهرات سلمية وحذر من يواجههم بالرصاص.

وختم” على الصادق الغرياني توضيح الأمر لليبيين، لأن المعلومات التي وصلت له مغلوطة.”