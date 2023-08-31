“المحجوب”: لقاء “المنقوش” مع وزير الخارجية الإسرائيلي يستوجب إسقاط حكومة “الدبيبة”

الوطن|متابعاتقال عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب إن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي يستوجب إسقاط حكومة الدبيبة .

وقالت في تصريحات صحفية إن ما قامت به وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية ” نجلاء المنقوش” أمر مستهجن وغير مبرر ولقاء مُجرم قانونًا وإقالتها تحصيل حاصل مؤكدة أنه يجب إسقاط هذه الحكومة وإبعادها عن الساحة السياسية في ليبيا مطلقًا.

وتابعت” يجب النواب والدولة أن يسحبا الثقة من الحكومة ويشكلا حكومة مصغرة، كما أن الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من المجلسين وعليهم أن يقفوا وقفة جادة تجاه هذا اللقاء ومخرجاته وأهدافه، مستبعدة تماماً أستبعد أن تكون المنقوش قد أقدمت على هذا اللقاء من دون علم الدبيبة.”

وأكدت المحجوب أن الدبيبة لديه اليد في هذا اللقاء بل قد يكون هو من أسس ورتب له، وأن أي وزير خارجية لا يقوم بلقاء مع وزير آخر نظير له من دون علم الحكومة.

وأشارت أن أداء الحكومة هزيل أصلاً والحكومة ضائعة والجميع يشهد بالفساد المالي والإداري، إذ أن بقاء الوزراء الحاليين في المشهد السياسي هو تأييد لما قامت به وزيرة المنقوش من فعل مُجرم قانونًا.