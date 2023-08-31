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دغيم خلال اعتماده سفيراً بهولندا: أنا سعيد

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل ملك هولندا “وليم ألكسندر” اليوم بالقصر الملكي في لاهاي، السفير الليبي في مملكة هولندا “زياد دغيم” الذي قدم له أوراق اعتماده.

وجرت مراسم الحدث وفقا للتقاليد الملكية الهولندية، وعقب حفل الاستقبال، عقد زياد دغيم لقاءً برتوكولياً مع جلالة الملك الهولندي، الذي اكد على تاريخيّة العلاقة بين الدولتين متمنياً لليبيا الاستقرار والأمان.

فيما أعرب دغيم عن سعادته بلقاء الملك وليم ألكسندر، معربا عن أمله، في المساهمة خلال ولايته لتعزيز اواصر العلاقة بين الدولتين في كل المجالات الممكنة، بحسب بيانه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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