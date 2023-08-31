مصادر إعلامية: حكومة الدبيبة ترفض تعيين الإيطالي أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي

أكدت وكالة “نوفا” الإيطالية أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ترفض تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي في طرابلس.

وقالت المصادر، إن قرار رفض تعيين الدبلوماسي الإيطالي، السفير السابق لإيطاليا في كوسوفو، كان قد تم أتخاذه منذ “أسابيع قليلة“.

وولد أورلاندو عام 1975، ويعمل دبلوماسيًا منذ عام 2001، وكان نائبًا للسفير لدى طرابلس من 2017 إلى 2019، عندما كان يرأس التمثيل الدبلوماسي الإيطالي جوزيبي بيروني، السفير الحالي لدى إيران، وتم تعيينه في مايو 2021 مبعوثًا خاصًا لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق لويجي دي مايو.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل قد أعلن تعيين أورلاندو سفيرًا جديدًا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بدلا من الإسباني خوسيه ساباديل، الذي عقد آخر لقاء له مع الدبيبة في طرابلس نهاية أبريل الماضي.