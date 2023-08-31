المحجوب: لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي يستوجب إسقاط حكومة الدبيبة

أكدت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن لقاء نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي يستوجب إسقاط حكومة الدبيبة.

وقالت المحجوب: “ما قامت به المنقوش أمر مستهجن وغير مبرر ولقاء مُجرم قانونًا وإقالتها تحصيل حاصل، وعلى النواب والدولة أن يسحبا الثقة من الحكومة ويشكلان حكومة مصغرة”.

وأضافت “يجب إسقاط هذه الحكومة وإبعادها عن الساحة السياسية في ليبيا مطلقًا، الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من المجلسين وعليهم أن يقفوا وقفة جادة تجاه هذا اللقاء ومخرجاته وأهدافه”.

وتابعت “أستبعد تمامًا أن تكون المنقوش قد أقدمت على هذا اللقاء من دون علم الدبيبة، الدبيبة لديه اليد الطولى في هذا اللقاء بل قد يكون هو من أسس ورتب له”.

واستطردت “أي وزير خارجية لا يقوم بلقاء مع وزير آخر نظير له من دون علم الحكومة، أداء الحكومة هزيل أصلاً والحكومة ضائعة والجميع يشهد بالفساد المالي والإداري”.

واستكملت “بقاء الوزراء الحاليين في المشهد السياسي هو تأييد لما قامت به وزيرة المنقوش من فعل مُجرم قانونًا، الغرب الليبي قائم ولم يقعد منذ تاريخ الإعلان عن هذا اللقاء إلى هذه اللحظة، الشعب الليبي غاضب بالكامل بكل أطيافه وبكل توجهاته السياسية”.