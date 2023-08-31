هذا ما قاله سفير الاتحاد الأوروبي بمناسبة انتهاء عمله في ليبيا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل بمناسبة انتهاء عمله في ليبيا على دعمه الكامل لنجاح ليبيا في الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي عبر صفحته بموقع “إكس” إنه “بعد 3 سنوات من العمل. لقد كان شرفًا عظيما أن أعمل هنا! أشارككم أفكاري قبل الرحيل” وأضاف “لقد عملنا مع الغرب والشرق والجنوب. وباعتبارنا جيرانًا طيبين لليبيا، فإننا ندعم بشكل كامل نجاح ليبيا من حيث الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار.”

وتابع ساباديل “حالفني الحظ بالاستمتاع بالمدينة القديمة في طرابلس، وزيارة بنغازي وطبرق وسبها، بالإضافة إلى لبدة الكبرى وقورينا وصبراته” وأردف “ما يزال هناك الكثير من الأماكن التي أود زيارتها. أتمنى لو كان بإمكاني السفر أكثر ولذلك آمل أن أعود قريبا!”