مبروكة: لا يجب الإساءة لأخلاق مجتمعنا وتقاليده الحسنة

ترأست وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي، بمقر ديوان الوزارة، الاجتماع الأول للجنة متابعة المكتبات والمطابع ودور النشر تختص بالعمل على انفاذ القانون، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وأوضحت مبروكة اهمية العمل المشترك وتضافر كافة الجهود بين المؤسسات في الدولة ذات العلاقة في انفاذ القانون في إطار حرية الراي والنشر وتذليل كافة الصعوبات وتسهيل الاجراءات الخاصة بالمكتبات والمطابع ودور النشر وحثهم على ضرورة اتمام اجراءاتهم القانونية وفق قانون المطبوعات مع مبدأ احترام حرية النشر والملكية الفكرية والعمل الثقافي بكافة انواعه واشكاله وخاصة نشر وتداول المطبوعات مع مراعاة نص القانون واحترام مقتضيات ديننا الحنيف وعدم الإساءة لأخلاق مجتمعنا وتقاليده الحسنة.

وأكدت وزير الثقافة على دعم هذه اللجنة وتذليل كافة الصعوبات لإنجاز المهام على اكمل وجه مع التأكيد على مد يد العون وتسهيل الاجراءات لكافة المختصين من اصحاب هذه النشاطات الثقافية وكما اكدت على أهمية التواصل مع مؤسسات الدولة في هذا الشأن، ووجهت بإعداد تصور واقعي محدد الأهداف والإجراءات بما بجب اتخاده مستقبلا، وفق بيانها.