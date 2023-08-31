صالح يبحث مع بلدي زليتن التطورات في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عميد بلدية زليتن مفتاح الطاهر حمادي وأعضاء المجلس البلدي وعدد من أعيان ومشايخ وحكماء المدينة تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللقاء جرى في مدينة القبة أنه شارك في اللقاء أعضاء مجلس النواب عزالدين قويرب، محمد الهاشمي.

وثمن رئيس وأعضاء المجلس البلدي وأعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن، الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار وتحقيق إرادة الشعب الليبي، كما عبر الحاضرين عن دعمهم لرئيس مجلس النواب.