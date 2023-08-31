طرابلس| تواصل اجتماعات مجلس المفوضية بالإدارات الفنية حول لائحة انتخاب المجالس البلدية

طرابلس 31 أغسطس 2023 (وال)- عقد مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عقد اجتماعاته مع الإدارات الفنية بالمفوضية بمقر المفوضية، ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

الاجتماعات تأتي في إطار الاستعدادات لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام 2024 م، وضمن الخطوات التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 م الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية. (وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال