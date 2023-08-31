معهد الشرق الأوسط: بالإمكان معالجة أزمة ليبيا لو تعاونت القاهرة وأنقرة

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي لمعهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث في الولايات المتحدة إلى تأثيرات سير العلاقات بين تركيا ومصر على ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن تفاقم الصراع بشأن القضايا الإقليمية بين أنقرة والقاهرة خلال السنوات الممتدة بين 2013 و2021 على خلفية أيدولوجيات وجهات نظر متباينة للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي حول ليبيا.

ووفقا للتقرير بإمكان تركيا ومصر التعاون لضمان الأمن والاستقرار في البلاد نظرا للنفوذ الذي تتمتعان به على الأطراف المتصارعة مع أهمية توافقهما على وجوب استئناف العملية السياسية ودعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وبحسب التقرير من الممكن أن تمثل مبادرة إيطاليا الأخيرة لفتح ممر اقتصادي مع ليبيا فرصة لإنشاء آلية تعاون ثلاثية بين مصر وتركيا وإيطاليا لدعم سلامة البلاد وإعادة إعمارها مع معالجة الهجرة غير الشرعية الإقليمية والمخاوف الاقتصادية.

ترجمة المرصد – خاص