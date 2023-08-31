ساباديل: ندعم نجاح ليبيا من حيث الأمن والاستقرار والديمقراطية والازدهار

الوطن| متابعات

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ” خوسيه ساباديل ” انتهاء مهمته اليوم الخميس، بعدما قضى ثلاثة أعوام في ليبيا لاحظ خلالهاالتحسن الأمني الكبير الذي شهدته، لكنها ما زالت تفتقد الإجماع السياسي للفاعلين في المشهد.

وقال ” ساباديل” في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع ” إكس” تويتر سابقا “سأنهي مهمتي اليوم.. لقد كان شرفا رائعا أنأخدم هنا .. أنا سعيد بشكل خاص بعودة البعثة الأوروبية بالكامل إلى طرابلس ونحن نعمل بها بدوام كامل منذ أكثر من عامين ، ما أتاح تبادل الأفكار بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الليبية، ودعم العملية السياسية الجارية والمساهمة في تحسين أوضاع المعيشة لليبيين“.

وأضاف المسؤول الاوروبي أن الأوضاع في ليبيا تحسنت كثيرا منذ وصوله في سبتمبر العام 2020، لا سيما فيما يتعلق بالأمن، ويبدو أنالقطعة المفقودة هي الإجماع السياسي بين القادة الليبيين على مستقبل مشترك لليبيا يخدم مصالح الشعب الليبي .

وتابع “لقد عملنا مع الغرب والشرق والجنوب في ليبيا ، وباعتبارنا جيرانا طيبين لها، فإننا ندعم بشكل كامل نجاحها من حيث الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار“.