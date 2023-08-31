البكوش: لا ينبغي منح حفتر فرصة المشاركة في حكومة جديدة

اعتبر صلاح البكوش المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري أن لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل هو إخفاق قانوني وسياسي وأخلاقي، بغض النظر عن أعذارها السخيفة، وفق قوله.

ورأى البكوش في تدوينة بفيسبوك أن احتجاج الناس على ذلك الفعل الشنيع كان في محله ومرغوب، فان مهاجمة مبنى وزارة الخارجية والممتلكات الخاصة أمر غير قانوني وغير حضاري، وانه من الخطورة بمكان أن يتحول استنكارنا لتصرفات المنقوش وافتقار رئيس الوزراء إلى الوضوح والحزم إلى منح المؤسسات الفاسدة الحالية وحفتر والطامعين في المناصب فرصة تقاسم الغنائم في حكومة جديدة والتهرب من الاستحقاق الانتخابي، على حد زعمه.

وتابع قائلًا “دعونا نوجه هذا السخط الشعبي إلى تفعيل خطة انتخابية ذات مصداقية للتخلص من المجالس والحكومات والسياسيين الفاسدين الجاثمين على صدورنا منذ سنوات. هذا اختبار حقيقي لأولئك الذين يتبنون ليبيا جديدة ومستقرة وديمقراطية” وفق تعبيره.