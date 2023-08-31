سيف الإسلام القذافي: ليبيا ستنهض من كبوتها

أكد سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي أن ليبيا ستنهض من كبوتها وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وقال سيف الإسلام القذافي في رسالة موجهة لرئيس مجلس لنواب اللبناني نبيه بري “لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فليبيا ستنهض من كبوتها وستزأر زئرتها التي تعلمون” وأضاف “وعنها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

وفي 3 يونيو أعلن هانيبال القذافي المعتقل في لبنان الدخول في إضراب عن الطعام مطالبا بالإفراج عنه بعد عشر سنوات من السجن دون محاكمة عادلة.

وقال مكتب المحامي بول رومانوس نقلا عن موكه هانيبال القذافي “أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من عشر سنوات سجنية على اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها”.