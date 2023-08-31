مفوضية اللاجئين تقدم كشف حساب لأبرز نشاطاتها في أغسطس

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن أبرز نشاطات مكانبها المتعددة في ليبيا خلال شهر أغسطس.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد إقامة حفل بمناسبة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مدرسة الخنساء وهي أكبر مدرسة للبنات في مدينة درنة إذا ستستفيد منها نحو ألف و300 طالبة جلهن من النازحات العائدات.

ووفقا للتقرير نفذت منظمة “أي سي تي إي دي” الشريكة للمفوضية أعمال التأهيل في سياق مشاريع الاخيرة ذات الأثر السريع شاملة تحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والأعمال الكهربائية وتركيب أبواب ونوافذ جديدة وطلاء داخلي وإصلاحات عامة.

وتابع التقرير إن هذه المشاريع تتم الأثر بالتشاور مع السلطات السيادية والمحلية وبمشاركة نشطة من المجتمعات بهدف تعزيز المرافق والخدمات القائمة بطريقة تشاركية كاشفا عن توزيع مواد غير غذائية لأكثر من ألف و200 أسرة نازحة من تاورغاء ومرزق مقيمة في بنغازي.

وأضاف التقرير إن هذه المواد شملت البطانيات وأدوات المطبخ والمصابيح الشمسية والأغطية البلاستيكية والأوعية والصابون وحفاضات الأطفال والبالغين فضلا عن التبرع بمستودع جاهز وأقنعة وجه جراحية لمستشفى عطية الكاسح في الكفرة.

وبحسب التقرير أطلقت المفوضية في منتصف أغسطس صفحة صديقة للأطفال في إطار واحدة أكبر تخص المساعدة الخاصة بها بـ6 لغات لتوفير معلومات حول أنشطتها المفوضية وخدماتها في ليبيا لضمان نطاق أوسع من إمكانية الوصول لجميع الجنسيات والفئات العمرية.

ترجمة المرصد – خاص