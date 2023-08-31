وحدة المرأة بالمفوضية تطلق أولى برامجها ضمن حملة مشاركتها مستقبلنا

أطلقت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أولى برامجها التنفيذية ضمن الحملة الإقليمية (مشاركتها مستقبلنا).

وبينت المفوضية أن وحدة دعم المرأة نظمت اليوم الخميس محاضرة توعوية للتعريف بالحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو افتتاحية الأنشطة التنفيذية للحملة في ليبيا. وتستهدف موظفي المفوضية من الإدارة العامة ومكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

وقدمت المحاضرة رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ضمن عرض تقديمي للتعريف بالحملة وأهدافها ومجال عملها، كما أوضحت إحصائيات مشاركة المرأة في الانتخابات، والمعوقات التي تواجهها، مشيرة إلى قراءات منصة رصد العنف الالكتروني ضد المرأة، وآليات تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال البرامج المضمنة في الحملة.

يشار إلى أن الحملة الإقليمية (مشاركتها مستقبلنا) هي حملة توعية انتخابية أطلقتها الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، تهدف إلى التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، وتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها وتعتمد على التشاور والتعاون بين الإدارات الانتخابية الإقليمية لتنفيذ أنشطة مشتركة تعزز من المشاركة الانتخابية للمرأة.