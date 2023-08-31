البيوضي: إسقاط حكومة الدبيبة ليس بسبب التطبيع فقط.. ولكنه سلسلة من التراكمات

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قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الدبيبة يسعى لعقد اجتماعه في أسرع وقت، وتتواتر الأخبار أنه سيكون اليوم، والهدف هو امتصاص مظاهرات غد الجمعة واحتواء مفاعيلها وربما تغيير مسارها، ويعول في ذلك على الإعلام الدعائي الداعم له.

وأضاف “يحاول أيضاً استباق التحركات على مستوى قبلي واجتماعي، حيث تتحدث التقارير أن هناك إعداد للقاءات وطنية كبرى في كل ليبيا بمسارٍ واضح يهدف لإسقاط حكومته بكل الوسائل المتاحة؛ ولذا قرر التخلص من نجلاء المنقوش، متناسياً أن المسؤولية تضامنية وأن الاجتماع تم بقرار منه وحضره مقربون من دائرته الأولى”.

وبين أن الدبيبة سيدرك بعد فوات الأوان أن إسقاط حكومته لم يكن بسبب التطبيع فقط، ولكنه سلسلة من التراكمات، وكانت خطوته المنفردةا لقطرة التي افاضت الكأس، وأن الصريرات والوعود والأوهام لا يمكن أن تكون من أدوات حكم الدول وإدارتها، بل هي الوسيلة الوحيدة لمناختار أن تكون لقمة عيشه من السياسية حيث “الصريرات” أهم أدوات الإثراء غير المشروع.