البيوضي: الدبيبة يسعى لامتصاص «مظاهرات الجمعة» وتغيير مسارها

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، يسعى لعقد اجتماعه في أسرع وقت، وتتواتر الأخبار أنه سيكون اليوم والهدف هو امتصاص مظاهرات غدا الجمعة بعد صلاة العصر.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن الدبيبة يهدف لاحتواء مفاعيل التظاهر وربما تغيير مسارها، ويعول في ذلك على الإعلام الدعائي الداعم له، ويحاول أيضا هو استباق التحركات على مستوى قبلي واجتماعي.

ولفت إلى أن التقارير تتحدث أن هناك إعداد للقاءات وطنية كبرى في كل ليبيا في مسار واضح يهدف لإسقاط حكومته بكل الوسائل المتاحة، ولذا قرر التخلص من نجلاء المنقوش متناسيا أن المسؤولية تضامنية.

وأشار إلى أن الاجتماع تم بقرار منه وحضره مقربون من دائرته الأولى، وبعد فوات الأوان سيدرك الدبيبة أن إسقاط حكومته لم يكن بسبب التطبيع فقط، ولكنه سلسلة من التراكمات.

وتابع:” كانت خطوته المنفردة القطرة التي أفاضت الكأس، وأن الصريرات والوعود والأوهام لا يمكن أن تكون من أدوات حكم الدول وإدارتها، بل هي الوسيلة الوحيدة لمن اختار أن تكون لقمة عيشه من السياسية، حيث “الصريرات” أهم أدوات الإثراء غير المشروع”.