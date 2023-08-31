المريمي يستعرض لبوابة إفريقيا ملامح خارطة الطريق للوصول للانتخابات

استعرض المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي ملامح خارطة الطريق التي تقود إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.

وبين المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن خارطة الطريق نحو الانتخابات في ليبيا بدأت بعمل لجنة 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة.

ولفت المريمي إلى أن لجنة 6+6 قدمت مقترح قوانين انتخاب رئيس للدوله الليبية ومجلس أمه يتكون من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ) وجاءت حوله عدد من الملاحظات تنظر اللجنة فيها الآن.

وأضاف المريمي أن اللجنة ستقدم صياغة نهائية لقوانين انتخاب رئيس للدولة الليبية ومجلس أمة يتكون من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ) سيعتمدها مجلس النواب ويصادق عليها ومن ثم يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة حسب النسق المتفق عليه باختيار رئيس حكومة والذي بدوره سيختار وزراء حكومته.

وأشار المريمي إلى أنه بالتوازي مع هذا سيتم إحالة القوانين الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات للعمل بها واقتراح موعد للانتخابات الرئاسية والبرلماتية والذي يعتمده مجلس النواب.

وشدد المريمي على أن كل الخطوات في خارطة الطريق تتم بالتعاون بين مجلس النواب ومجلس الدوله والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.