الكيلاني تبحث مستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثالث للعام الحالي

ليبيا – تابعت وزيرة شؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني في اجتماع عقدته مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع،خطوات مشروع المنحة واستكمال الخطوات الأخيرة لإيداعها في حسابات المستفيدين في الأيام القليلة القادمة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة بصرف الربع الثالث من العام الحالي.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية مستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثالث للعام الحالي، وما يقوم به مشروع المنحة من خطوات تسهل على المواطنين عمليات الاستفسار، والتسجيل واستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات من أجل تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع.

وأكدت الكيلاني أن الفريق يعمل على استكمال إجراءات صرف المنحة وإحالتها للمصارف في الأيام القليلة القادمة.