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اللجنة المالية العليا تعلن انتهائها من تنظيم أوجه صرف البابين الثالث والرابع

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدرت اللجنة المالية العليا بياناً أعلنت فيه انتهائها من تنظيم أوجه صرف البابين الثالث “التنمية” والرابع “الدعم” للعام 2022 – 2023 وصرفها خلال المدة القليلة القادمة.

وبينت اللجنة أنها بدأت التنسيق المباشر مع الجهات العامة بالدولة لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة وضمان العدالة والشفافية في صرف البابين الأول “المرتبات” والثاني “النفقات التسييرية” من الميزانية.

وأكدت اللجنة التزامها بالاستمرار في مهمتها حتى تتحقق فعليا عملية التوزيع العادل للموارد المالية.

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قناة ليبيا الحدث

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