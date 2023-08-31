معزب: لقاء التطبيع سيفقد الدبيبة كثيراً من الأنصار

لا تزال ردود الفعل المنددة والغاضبة تتصاعد في الساحة الليبية، وذلك على خلفية لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة نجلاء المنقوش المقالة، في العاصمة الإيطالية، وسط اتهامات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالموافقة الضمنية على انعقاد الاجتماع، في محاولة منه لكسب تأييد الولايات المتحدة الأميركية، بما قد يدعم فرص بقائه في السلطة.

ورأى عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، بيان دار الإفتاء من أقوى البيانات التي نددت باللقاء ورفضته، ورفض أي تقارب مع الكيان الإسرائيلي، مقارنة ببيانات أخرى صدرت عن مؤسسات بالدولة، وفق قوله.

وتوقع معزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، أن تؤدي هذه الواقعة «لفقدان حكومة الدبيبة الكثير من أنصارها، بل وقد تؤثر على بقائها أيضاً»، محملاً «الحزب الديمقراطي»، برئاسة محمد صوان، الرئيس السابق لحزب العدالة والبناء، المسؤولية الكاملة عن اجتماع روما للدبيبة، وليس للمنقوش فقط.