ليبيا تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي على مستوى الوزراء العرب

شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء العرب في دورته العادية ( 112 ).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مشروع قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد، كذلك مشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية مقترح تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي لما له من أهمية كبيرة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية التأمين العربية الموحدة .

وأضاف وزير الاقتصاد أن ليبيا مع مواقف الدول العربية وخاصةً بما يتعلق بدولة فلسطين في حماية المصالح العربيه الاقتصاديه مشيرا إلى دعم ليبيا لمقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.

وشارك في الاجتماع مستشار وزير الاقتصاد ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي والملحق التجاري بالسفارة الليبية ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة.