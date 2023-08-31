أول تعليق رسمي من الدبيبة على لقاء المنقوش ووزير اسرائيلي في روما

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن «ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان لقاء جانبيا وقضية كبرى وإن وقعت بشكل عابر».

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن الأحد الماضي، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”، مؤكدا أن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.

وجاء ذلك في أول تعليق من الدبيبة على اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل»، معتبرا أن «ذلك يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة».

وقال الدبيبة في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس، «مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية».

وأضاف الدبيبة أن :”نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل”.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الى أن أطراف كثيرة استغلت هذه الواقعة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في ابلاد أو الطلب من جيش دولة أخرى الهجوم على البلاد، في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية.

وأكد الدبيبة رفضه «بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع»، معلنا انحيازه «للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس»، مكررا إدانة الاعتداءات المستمرة على حقوقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي

وقال الدبيبة :”أتحمل مسؤوليتي عن هذه الحكومة بصرف النظر عمن أخطأ فيها والمواجهة تعني الحقيقة”.

وأشاد رئيس الوزراء بالأجهزة الأمنية التي تعاملت بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجر البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة

ولفت الدبيبة الى ان حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه، ولكننا سنقف بقوة لا تهاون فيها لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الليبيين وسلامتهم.