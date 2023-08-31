الحويج: لابد من متابعة ومراجعة أوضاع المدارس الأجنبية في ليبيا

عقد وزير الخارجية المفوض في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الخميس، بمقر ديوان الوزارة ببنغازي، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من مديري المكاتب للوقوف على سير العمل بالوزارة، والاستماع الي المشاكل التي تواجههم وتذليل الصعاب بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليها.

وأكد عبد الهادي الحويج، الحرص على مصلحة الموظفين والحفاظ على حقوقهم، وتنظيم جباية الرسوم المتعلقة بالتصديقات للمواطنين الليبيين أو الأجانب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وشدد الحويج، على ضرورة متابعة ومراجعة أوضاع المدارس الأجنبية في ليبيا، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والمالية وتفعيل اللجنة الوطنية الخاصة بالمدارس الأجنبية مجدداً.

ولفت إلى أن توفير الاحتياجات اللازمة لعمل المكاتب التابعة للوزارة بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل.

وحضر الاجتماع، السفير عبد السلام المهدي الرقيعي، مدير مكتب الوزير، وعلى مفتاح الشيلابي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأحمد مفتاح الزرقا، مدير مكتب التفتيش والرقابة، وسماح سالم سعد، مدير مكتب التنسيق والمتابعة، وعلاء الدين عبد الرازق العقوري، مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي بشير منصور الابيرش، مدير مكتب وزارة الخارجية الكفرة .

وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون، التزامهم بتنظيم سير العمل بمكاتب الوزارة بكافة المدن وتنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات من قبل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.