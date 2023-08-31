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النائب العام يأمر بحبس مهرب أدوية “سكري” لا تتوافق مع الصفات المسجلة للدواء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر النائب العام الصديق الصور، أمراً بحبس مهرب أدوية تحافظ على مستوى آمن للسكر في الدم لا تتوافق مع الصفات المسجلة للدواء.

وقالت النيابة العامة إنه تم إثبات واقعة تهريب أنواع من أدوية حفظ مستوى السكر في الدم في ظروف تؤثر على ثبات المادة الفعالة.

وأضافت النيابة العامة أنه تم الاستدلال من واقع التحاليل المختبرية على انتفاء الخواص والمواصفات والعناصر التي تضمن تأدية التأثيرالعلاجي للدواء.

وذكرت النيابة أنه تم استجواب مرتكب فعل تهريب الأدوية ثم أمر المحقق بحبسه، وطلب تدابير تكفل معاملة المريض معاملة عادلة عبر تقصي طريقة إدخال الدواء.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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