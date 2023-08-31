المشري يدلي بتصريحات نارية ويكشف معلومات مثيرة عن لقاء روما

كشف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أنه يمتلك معلومات مؤكدة بأن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لم تجتمع وحدها مع وزير خارجية اسرائيل .

وأشار المشري في تصريحات نشرها ليبيا برس، الى أن المنقوش كان معها وفد ليبي وبعضه لا زال موجودًا في ليبيا لافتًا الى أن الاجتماع كان تتويجًا لاجتماعات سابقة وتمهيدًا للقاءات قادمة.

وقال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة ان اجتماع روما سبقه اجتماعات في العقبة و باريس و أبوظبي على مستوى نائب وزير خارجية دولة اليهود حتى وصل إلى مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف المشري : “أن تصبح المنقوش هي كبش الفداء وتستمر حكومة الدبيبة في تقديم التنازلات في سبيل البقاء أمر غير مقبول” .

ولفت المشري الى أن هذه الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عما يقوم به وزراؤها، وفضائحهم لا تنتهي.

واكد المشري على أن الحديث عن فلسطين والكيان الغاصب ليس موضوعًا سياسيًا محلاً للمماحكات ولا المزايدجات السياسية ولا يجوز استغلاله سياسيًا.

وأشار المشري الى أن الشعب الليبي كان من أوائل من هبوا لنصرة فلسطين ضد الكيان الغاصب الذي سيزول يومًا ما.

وقال المشري ان حكومة الدبيبة تُطبع مع العدو الصهـ .. ـيوني في سبيل وعلى أمل البقاء معتبرًا على أن ما تصرفت به المنقوش ليس تصرف شخصي ولا فردي.

وأضاف المشري أنه سبق للدبيبة أن قال أن كل ما تفعله المنقوش هو بتنسيق تام معه وأنه يتحمل مسؤوليته.

وتابع المشري :”هذه الحكومة في سبيل البقاء مستعدة لتفعل أي شيء ولهذا تخلت عن النفط بإعطائه لعديد من الشركات لفترات طويلة”.

وأكمل المشري حديثه قائلًا أن :”ما حدث هو حدث جلل وتجاوز كل الخطوط الحمراء للسشعب الليبي”.