الدبيبة يشيد بالتصدي للتظاهرات ويتهم خصومه باستغلال واقعة روما

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على أزمة إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، والمذاع عبر صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على مواقع التواصل، أنه “مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية”.

وتابع مؤكدا أن “ما حدث في روما أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي وقضية كبرى، وإن وقعت بشكل عابر، وذلك يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة”.

وأضاف:”نرفض بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع، وننحاز للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وندين الاعتداءات المستمرة على حقوقه”.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الاجتماع على أن “وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل”.

وواصل: “نحن اليوم ملتزمون تجاه مقدساتنا أن نتسامى على عواطفنا وعلاقاتنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية وهذه ضريبة المسؤولية”.

كما نوّه الدبيبة إلى”استغلال أطراف كثيرة هذه الواقعة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في البلاد أو الطلب من جيش دولة أخرى الهجوم على البلاد، في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية”، بحسب قوله.

وتشهد عدد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس خروج تظاهرات، تطالب باسقاط الحكومة ومنددة باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وأشاد رئيس الوزراء بالأجهزة الأمنية التي تعاملت بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجر البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة.

ولفت الدبيبة الى ان حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه، ولكننا سنقف بقوة لا تهاون فيها لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الليبيين وسلامتهم.