الجيش الوطني الليبي يعلن تحرير صيني بعد شهر على اختطافه

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، الخميس، تحرير مواطن صيني بعد تعرضه للاختطاف لأكثر من شهر على يد “مجموعة خارجة عن القانون”.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن السرية الأولى مشاة أوباري التابعة للجيش الوطني الليبي نشرته على حسابها في فيسبوك بحسب الاناضول .

وقال البيان إن السرية تمكنت “من تحرير شخص يحمل الجنسية الصينية بعد تعرضه للاختطاف والتغييب القسري لأكثر من شهر على يد مجموعة خارجة عن القانون (لم يسمها)”.

وأضاف أن “بلاغا ورد سابقا للسرية الأولى يفيد بأن أحد الأشخاص العاملين في الشركات الواقعة بالجنوب الليبي قد تعرض للاختطاف من قبل مجهولين”، دون تحديد تاريخ الحادثة.

وتابع أنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن مكان يشتبه في وجود المختطف داخله “تحركت القوة نحو الموقع وتمكنوا من تحرير المخطوف وتم نقله للجهات المختصة”.

وفي تسجيل مصور ظهر فيه آمر السرية الأولى أوباري، إبراهيم محمد الأنصاري، قال إن “الرهينة الصيني بصحة جيدة” وتم تحريره من داخل أحد مناطق أوباري (جنوب).

وأضاف الأنصاري: “سيتم استكمال التحقيقات وانتظار نتائجها لتوضيح ملابسات اختطافه من الحدود الليبية التشادية إلى غاية نقله إلى أوباري”.