الجيش الوطني يحرر صينياً اختطفته المجموعات التشادية جنوب ليبيا

تمكنت وحدات اللواء 128 المعزز التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، من تحرير شخص يحمل الجنسية الصينية بعد تعرضه للاختطاف والتغييب القسري لأكثر من شهر على يد مجموعة خارجة عن القانون.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن بسط الأمن والاستقرار وحماية وتأمين مواقع الحيوية والعمالة الوفدة.

وكان بلاغ قد ورد فيما سبق للواء 128المعزز، يفيد بأن أحد الاشخاص العاملين في الشركات الواقعة في الجنوب الليبي قد تعرض للاختطاف من قبل مجهولين.

وبعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن مكان يشتبة بوجود المخطوف به ،تحرك رجال اللواء 128 البواسل نحو الموقع وتمكنوا من تحرير المخطوف، حيث تم نقله للجهات المختصة.