التوجيه المعنوي سبها: تحرير مواطن صيني من خاطفيه في أوباري

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها تحرير مواطن صيني الجنسية بعد اختطافه على يد خارجين عن القانون في مدينة أوباري.

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها في تسجيل مصور أن السرية الأولى مشاة التابعة للواء 128 حررت شخص صيني الجنسية تم اختطافه من قبل مجموعة خارجة عن القانون وذلك بعد البحث والتحري.

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي أن المواطن الذي تم تحريره يتمتع بصحة جيدة مشيرا إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات وتوضيح ملابسات اختطافه من الحدود الليبية التشادية وحتى نقله إلى منطقة أوباري.