بعد توقيف المنقوش.. وزير الشباب يوضح موقفه من توليه مهام وزارة الخارجية

أفاد مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس أن وزير الشباب فتح الله الزني، اعتذر عن توليه مهام وزارة الخارجية، بعد توقيف نجلاء المنقوش.

وجاء اعتذار وزير الشباب فتح الله الزني، اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023 برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت يوم الاثنين الماضي، عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين”.

وأصدر الدبيبة قرارا يقضي بوقف وزيرة الخارجية في حكومته عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق.

وبمقتضى المادة الثالثة من القرار تم تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤقتا.