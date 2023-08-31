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الحويج: نحتاج تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب في دورته العادية ( 112 ) يوم الخميس 31 أغسطس 2023م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور مستشار الوزير شذر الصيد و مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عزالدين مصدق حيث ناقش المجلس في جدول اعماله 21 بند ابرازها مشروع قرار انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد ، كذلك مشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية.

و أكد الوزير على أهمية مقترح تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب لما له أهمية كبيرة ، مشيراً الي ضرورة الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية التأمين العربية الموحدة، منوهً على دعم دولة ليبيا لمقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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