أمريكا وفرنسا: ندعم الدعوة لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة وفرنسا دعمها لدعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولدعم استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج ونائب السفير الأمريكي لدى ليبيا.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “إكس” أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول الوضع السياسي في ليبيا.

وأعرب المشاركون في اللقاء عن دعمهم لوساطة باتيلي ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولدعم استقرار ليبيا كما شجعت الولايات المتحدة وفرنسا جهود لجنة 6+6 والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا.