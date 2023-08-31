اعلان هـام من مصرف الجمهورية بشأن منحة الزوجة والبنات والابناء

أعلن مصرف الجمهورية، اطلاق خدمات جديدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومشروع منحة الزوجة والاولاد لخدمة بناتنا وامهاتنا المستفيدات من بطاقة ايفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة من أجل خدمة أسرع وأفضل.

وعقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني اليوم الخميس 31/8/2023 بديوان الوزارة بطرابلس اجتماعا مع السيد مدير عام مصرف الجمهورية بحضور مشرف منحة الزوجة والاولاد.

ويأتي ذلك في إطار متابعة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني لمستجدات بطاقة ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة .

يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لمبادرة عودة الحياة التي أطلقها فخامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية م عبد الحميد الدبيبة ورؤية الحكومة بتحول قطاعات الدولة إلى الرقمنة وإطلاق الخدمات الالكترونية لتسهيل وصول الخدمات إلى المواطن أينما كان.

الاجتماع ناقش الخدمات الاكترونية المقدمة من خلال المصرف خاصة فيما يتعلق ببطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والاولاد حيث تم إصدار اكثر من مليون بطاقة وشحنها وتسليمها لمستحقاتها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية بالاضافة الى مناقشة الخدمات الالكترونية الجديدة التي شرع المصرف في اطلاقها والتي سوف تسهل خدمات التسجيل والاستفسار وبدل الفاقد وغيرها من الخدمات المتعلقة ببطاقات إيفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.